Köln (SID) - Bei der Fußball-WM in Katar wird es anders als gewohnt kein Camp für Fans der deutschen Nationalmannschaft im Gastgeberland geben. Der Fanclub Nationalmannschaft schlägt seine Basis stattdessen in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Die Fans werden von dort zu den Spielen jeweils ins Nachbarland fliegen.

"Die Umsetzung eines Fan-Camps im WM-Austragungsland Katar war organisatorisch nicht möglich", teilte der Fanclub am Freitag mit.

In Dubai können bis zu 300 Mitglieder des Fanclubs in einem Vier-Sterne-Hotel wohnen. Das Komplettpaket mit Reisen zu allen Vorrundenspielen des DFB-Teams kostet für zwölf Nächte im Dreierzimmer 2609 Euro, im Doppelzimmer 2839 Euro und im Einzelzimmer 3849 Euro pro Person.