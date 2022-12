Deutschland scheidet in der Gruppenphase aus

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der WM in Katar wie vor vier Jahren in Russland in der Vorrunde gescheitert. Ein 4:2 (1:0) im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica genügte dem viermaligen Weltmeister am Donnerstag nicht, um noch ins Achtelfinale einzuziehen. Der 2:1-Sieg der Japaner im Parallelspiel gegen Spanien besiegelte das Aus für die DFB-Elf. ZUM SPIELBERICHT!

Deutschland vs. Costa Rica - Die Aufstellungen:

Deutschland: Neuer - Kimmich, Süle, Rüdiger, Raum - Gündogan, Goretzka - Gnabry, Musiala, Sane - Müller. - Trainer: Flick

So könnt ihr das WM-Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

WM 2022: Wann spielt Deutschland gegen Costa Rica?

Das Spiel zwischen Costa Rica und Deutschland findet am Donnerstag, den 1. Dezember 2022, statt. Anpfiff in Al Khor ist um 20:00 Uhr.

Costa Rica vs. Deutschland: Wird das WM-Spiel im Free-TV gezeigt?

Ja, das Spiel zwischen Costa Rica und Deutschland wird im Free-TV zu sehen sein. Die ARD überträgt die Partie.

Costa Rica vs. Deutschland: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja, mit einem kostenpflichtigen MagentaTV-Abonnement kann man das Spiel live im TV verfolgen.

Wird das Spiel von Costa Rica und Deutschland bei der WM 2022 im Livestream zu sehen sein?

Ja, auch sportschau.de und in der ARD Mediathek kann man sich das Spiel anschauen.

Kann ich das WM-Spiel von Costa Rica gegen Deutschland im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Al Khor der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Wie ist die Ausgangslage für das DFB-Team vor dem Duell mit Costa Rica?

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick hat den Einzug ins Achtelfinale nur bedingt in der eigenen Hand. Ein Sieg mit acht Toren Differenz würde sicher reichen, doch schon ein 7:0-Erfolg gegen Costa Rica könnte zu wenig sein. Ein Sieg ist die zwingende Voraussetzung, um das zweite Vorrunden-Aus bei einer WM nach 2018 zu vermeiden. Gleichzeitig muss Spanien im Parallelspiel gegen Japan punkten.

Wer pfeift Deutschland gegen Costa Rica?

Mit Stephanie Frappart wird erstmals ein WM-Spiel von einer Schiedsrichterin geleitet. Die Französin wurde für das Spiel Deutschland gegen Costa Rica nominiert.

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.