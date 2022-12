13' Tchouaméni wird nicht angegriffen! Aus 20 Metern zieht er mittig ab, sodass Szczęsny mit beiden Händen zur Seite blocken kann!

11' Es wird gefährlicher für die Polen. Erneut erreicht Mbappé die Grundlinie, flankt zum zweiten Pfosten, wo Dembélé die Kugel annimmt. Gegen Matty Cash täuscht er kurz links an, ehe er mit rechts aufs Tor schießen will, doch der Außenverteidiger hält den Schlappen in den Weg!

10' Den fälligen Eckstoß faustet der in diesem Turnier so starke Wojciech Szczęsny aus der Gefahrenzone.

9' Links zieht Mbappé erstmals bis zur Grundlinie hinunter. Giroud ist aber nicht ganz in Position. Statt ihm klärt Bereszyński zur Ecke.

7' Im Übrigen feiert Lloris heute sein 142. Länderspiel, womit er gemeinsam mit Lilian Thuram der Rekordspieler der Franzosen ist. Ernsthaft gefeiert dürfte allerdings nur bei einem Weiterkommen werden.

6' Wenig später fängt Hugo Lloris eine Flanke ab, die zu nah vors Tor fliegt. Die Osteuropäer sind hier gut ins Spiel gekommen.

5' Auf einmal presst Polen hoch an und kommt im gegnerischen Strafraum tatsächlich an den Ball. Nur mit Glück bleibt das Leder in den Reihen der Équipe Tricolore.

4' Varane steigt hoch! Von rechts fliegt ein Eckball an den Fünfer, wo sich der Verteidiger zwischen zwei Polen durchsetzt, doch aus kurzer Distanz weit verfehlt!

2' Nach wenigen Sekunden holt Griezmann den ersten Freistoß im rechten Halbfeld heraus, den er selbst in den Strafraum schlägt. Die Kugel rauscht jedoch unberührt hinten ins Toraus.

1' Frankreich stößt an. Die Kugel rollt. Los geht die wilde Fahrt!

1' Spielbeginn

Beide Mannschaften treten hinaus aus den Katakomben des Al Thumama Stadiums in Doha. Die Hymnen beider Nationen ertönen. Es dauert nicht mehr lange.

Aus Venezuela kommt der Schiedsrichter dieser Partie und trägt den passenden Namen Jesús Valenzuela. Dem 39-jährigen assistieren die Linienrichter Jorge Urrego und Tulio Moreno.

Überraschend selten trafen Frankreich und Polen im Laufe der Zeit in Pflichtspielen aufeinander. Die ersten beiden Duelle gewann Frankreich bereits in den 1960ern. Bei der WM 1982 in Spanien setzte sich Polen mit 3:2 im Spiel um Platz 3 durch, was zu den größten Erfolgen des Landes gehört. Anschließend folgten nur noch zwei Unentschieden bei der EM-Qualifikation 1994/95. Historisch gesehen steht also ein enges Spiel bevor.

Angesichts einer verdienten 0:2-Niederlage gegen Argentinien ist es wenig verwunderlich, dass Polens Trainer Czesław Michniewicz auf zwei Positionen tauscht. Krystian Bielik und Karol Świderski müssen vorest auf der Bank platznehmen. Dafür beginnen Sebastian Szymański und Jakub Kamiński vom VfL Wolfsburg.

Da sich Frankreich bereits nach dem zweiten Spieltag für das Achtelfinale qualifiziert hatte, nutzte Didier Deschamps das letzte Gruppenspiel gegen Tunesien für Rotationen. Heute wird munter zurückgewechselt: Stars wie Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé und Kylian Mbappé stehen wieder in der Startelf. Lediglich Raphaël Varane und Aurélien Tchouaméni stehen nach der Niederlage gegen Tunesien erneut in der Startelf.

Ein einziges Tor entschied den direkten Vergleich zwischen Polen und Mexiko, um hinter Argentinien ins Achtelfinale einzuziehen. Beide Teams siegten gegen Saudi-Arabien, verloren gegen Argentinien und trennten sich im direkten Duell unentschieden. Allerdings gewann Polen glatt mit 2:0 gegen die Saudis, während sich Mexiko einen Gegentreffer zum 2:1 erlaubte. Durchaus glücklich steht die Mannschaft um Superstar Robert Lewandowski heute also in der KO-Phase.

Sehr souverän ist Frankreich ins Turnier gestartet. Einem 4:1 gegen Australien folgte ein 2:1 gegen Dänemark. So stand bereits nach zwei Spieltagen fest, dass die Équipe Tricolore im Achtelfinale steht und auch der erste Platz praktisch sicher ist. Entsprechend wurde zuletzt gegen Tunesien viel rotiert und eine knappe Niederlage mürrisch in Kauf genommen. Heute muss der Schalter allerdings wieder umgelegt werden, denn der Gegner ist durchaus gefährlich.