München - Brasiliens Tänzer versagen vom Punkt - und ein ganzes Land verfällt wieder einmal in tiefe Trauer: Der neue Rekordtorschütze Neymar und die Selecao haben im WM-Viertelfinale gegen bissige Kroaten urplötzlich ihren Zauber verloren, das 2:4 im Elfmeterschießen besiegelte am Freitag das frühe Aus des Titelfavoriten. Weiterlesen ...

So könnt ihr das WM-Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

WM 2022: Wann spielt Kroatien gegen Brasilien?

Das Spiel zwischen Kroatien und Brasilien findet am Freitag, den 9. Dezember 2022, statt. Anpfiff in Al Rayyan ist um 16:00 Uhr.

Kroatien vs. Brasilien: Wird das WM-Spiel im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel zwischen Kroatien und Brasilien wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Kroatien vs. Brasilien: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja, mit einem kostenpflichtigen MagentaTV-Abonnement kann man das Spiel live im TV verfolgen.

Wird das Spiel von Kroatien und Brasilien bei der WM 2022 im Livestream zu sehen sein?

Das Spiel kann man im Livestream mit einem Abonnement von Magenta-TV anschauen.

Kann ich das WM-Spiel von Kroatien gegen Brasilien im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Al Rayyan der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Wer pfeift Kroatien gegen Brasilien?

Mit Michael Oliver wird ein Schiedsrichter aus England die Viertelfinal-Begegnung zwischen Kroatien und Brasilien leiten.

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Viertelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.