München - Sowohl für Rekord-Weltmeister Brasilien als auch die Schweiz startete das WM-Turnier in Katar mit einem Erfolg. Die Selecao gewann dank zweier Treffer von Tottenham-Profi Richarlison mit 2:0 gegen Serbien und untermauerte damit die Titelambitionen.

Aber auch die Schweiz kam bei der WM-Endrunde in Katar gut ins Turnier. Die Mannschaft des früheren Bundesliga-Profis Murat Yakin gewann am 1. Spieltag durch einen Treffer von Ex-Schalke und -Gladbach-Stürmer Breel Embolo mit 1:0 gegen Kamerun.

Nun kommt es also zum Aufeinandertreffen zwischen Brasilien und der Schweiz - wie auch schon im Rahmen der WM-Vorrunde 2018 in Russland. Damals schafften die Eidgenossen in Brasilien durch einen Treffer des Ex-Hoffenheimers und - Frankfurters Steven Zuber immerhin ein 1:1 gegen den großen Favoriten aus Südamerika. Für Brasilien traf Philippe Coutinho zur zwischenzeitlichen Führung. Beide Torschützen von 2018 haben es rund viereinhalb Jahre später nicht in das jeweilige WM-Aufgebot Brasilien bzw. der Schweiz geschafft.

So könnt ihr das WM-Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Brasilien vs. Schweiz: Wo und wann findet das WM-Spiel statt?

Das Spiel zwischen Brasilien und der Schweiz findet am Montag, den 28. November 2022, statt. Anpfiff in Doha ist um 17:00 Uhr.

Brasilien vs. Schweiz: Wird das WM-Spiel im Free-TV gezeigt?

Ja, das Spiel zwischen Brasilien und der Schweiz wird im Free-TV zu sehen sein. Die ARD überträgt die Begegnung.

Brasilien vs. Schweiz: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja, mit einem kostenpflichtigen MagentaTV-Abonnement kann man das Spiel live im TV verfolgen.

Wird das Spiel von Brasilien und Schweiz bei der WM 2022 im Livestream zu sehen sein?

Ja, auch mit sportschau.de kann man sich das Spiel anschauen.

Kann ich das WM-Spiel von Brasilien gegen Schweiz im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Doha der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

In der Gruppenphase spielen die 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland, Japan

Spanien Costa Rica Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

