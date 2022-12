Fußball-WM

Messis WM-Saga: Vom Debüt in Deutschland zur letzten Chance in Katar

Wie großartig seine Karriere sein wird, werden wohl die wenigsten geahnt haben, als ein junger Lionel Messi 2006 in Deutschland sein WM-Debüt gab. 16 Jahre später konnte Messi den WM-Pokal noch immer nicht in die Höhe hieven. Klappt es in Katar?

