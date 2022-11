München - Bei den ersten Spiele der WM 2022 in Katar sorgte die Nachspielzeit für einige Verwunderungen. So gab es beim Spiel zwischen England und Iran beispielsweise insgesamt 24 Minuten oben drauf. Grund dafür sind die neuen Anweisungen der FIFA an die Schiedsrichter.

FIFA-Schiedsrichter-Boss Pierluigi Collina wies schon vor Turnierstart darauf hin, dass der Fußballweltverband bei der Endrunde in Katar sehr genau auf die effektive Spielzeit achten werde. "Wir werden die Nachspielzeit sehr sorgfältig kalkulieren und versuchen, die Zeit auszugleichen, die durch Zwischenfälle verloren geht", sagte der frühere Welt-Schiedsrichter Collina.

"Wir wollen nicht, dass es in einer Halbzeit nur 42 oder 43 Minuten aktives Spiel gibt, das ist nicht akzeptabel", stellte der Italiener klar. "Sieben, acht, neun Minuten Nachspielzeit", seien bei einem WM-Spiel zu erwarten.

England vs. Iran mit längster Nachspielzeit der Historie

Bei der Partie zwischen England und dem Iran gab es der ersten Halbzeit 14 Minuten Nachspielzeit, weil Irans Keeper Alireza Beiranvand wegen einer schweren Verletzung lange behandelt wurde, bevor er schlussendlich doch ausgewechselt werden musste.

Laut dem Daten-Dienstleister "Opta" waren neben der Partie zwischen den "Three Lions" gegen den Iran auch noch die Spiele der USA gegen Wales und des Senegal gegen die Niederlande diejenigen, mit den längsten Nachspielzeiten in der bisherigen WM-Historie.

In Katar schauen die Schiedsrichter nicht nur beim Torjubel, bei Auswechslungen, Platzverweisen und strittigen Diskussionen ganz genau auf ihre Stoppuhr, auch die durch Überprüfungen der Videoassistenten und Verletzungsunterbrechungen verlorenen Minuten werden konsequent nachgeholt. "Ziel ist, den Zuschauern das größtmögliche Spektakel zu bieten", sagte Collina.

Alle Teams seien im Vorfeld über das konsequente Vorgehen informiert worden, sagte Collina, damit niemand "überrascht" ist. "Stellen Sie sich ein Spiel vor, in dem drei Treffer erzielt werden. Ein Torjubel dauert normalerweise eine bis anderthalb Minuten, bei drei Toren verliert man also fünf oder sechs Minuten", sagte Collina: "Wir wollen die Nachspielzeit am Ende einer jeden Halbzeit genau berechnen."