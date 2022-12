Al-Khor - Der Franzose Hugo Lloris hat den WM-Rekord für Torhüter von Manuel Neuer eingestellt. Der Weltmeister von 2018 bestritt im Halbfinale gegen Marokko am Mittwochabend in Al-Khor sein 19. WM-Spiel. Sollte Lloris in Katar auch im letzten Spiel der Franzosen zum Einsatz kommen, wäre er die alleinige Nummer eins.