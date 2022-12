München - Dass die Argentinier nicht nur erfolgreich Fußball spielen, sondern auch ekstatisch feiern können, haben sie bei dieser WM schon häufig bewiesen. Das gilt für die Spieler genauso wie für deren Fans.

Deshalb konnte es auch niemanden überraschen, dass die Übergabe des WM-Pokals an die Argentinier der Startschuss für eine lange Party-Nacht gewesen ist. Nach den ausgiebigen Jubelfeiern mit Familien und Fans auf dem Platz ging die Fiesta für das Team in der Kabine weiter.

Nationaltrainer Lionel Scaloni wurde bei seinem Eintreffen in der Kabine mit Sekt geduscht, die glücklichen Spieler tanzten und sangen euphorisch zu lautstarker heimischer Musik.

Videos mit "Chucky" gehen viral

Der Tisch im Unkleideraum war gedeckt mit Bier- und Champagnerflaschen - und "Chucky", der Mörderpuppe, die zahlreiche Spieler in ihren Videos auf den sozialen Netzwerken feierten.

Danach tanzte die "Albiceleste" an den wartenden Journalisten vorbei durch die Stadionkatakomben zu einem bereitstehenden Cabrio-Bus, mit dem sie unter dem Applaus zahlreichere Katarer eine erste Siegestour über den Lusail Boulevard machte.

Baile, cerveza, Chucky, champaña, juegos, cánticos... 😅



Todo fue fiesta y descontrol en el vestidor de la Selección de Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/2izdV7fX4U — GOAL en español (@Goal_en_espanol) December 18, 2022

Auf beiden Seiten der Prachtstraße Dohas zeigten riesige Bildschirme die argentinische Flagge sowie einen Videoclip mit Bildern von Diego Maradona und den Toren der Nationalmannschaft bei der WM.

Im Teamquartier auf dem Universitätsgelände von Katar gab es beim späten Mitternachtsmahl Schnitzel mit Tomatensoße und Pommes und zudem weiter reichlich Champagner und Bier.

Argentinien-Verband sendet Live-Grüße per Twitch

Live auf Twitch sendete der argentinische Verband schließlich nächtliche Grüße der bestens gelaunten WM-Helden in die Heimat. "Wir werden eines der besten Weihnachten in unserer Geschichte verbringen", erklärte Scaloni, der aber den Zeitpunkt der Rückkehr nicht wusste.

"Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Aber wir wollen feiern, unsere Landsleute verdienen das", sagte der Chefcoach: "Vor dem Spiel wollte ich nichts darüber wissen, weil ich mich einfach auf das Spiel fokussiert habe. Jetzt, wo wir Weltmeister sind, bin ich offen dafür, was die Spieler sagen werden."

Abflug per Charter am Montag - Ankunft in Buenos Aires noch Montag geplant

Nach durchfeierter Nacht ging es schließlich mit reichlich Verspätung am Montagmorgen um 10.44 Uhr Ortszeit mit dem Charterflieger AR1915 der Aerolineas Argentina zurück. Nach einem Zwischenstopp in Rom ist die Landung in Buenos Aires für Montagabend geplant, die Details der zu erwartenden Mega-Party in Buenos Aires sind aber noch nicht bekannt.

Die neuen Helden sollen zunächst wie schon nach dem Copa-America-Triumph im Vorjahr, mit dem eine 28-jährige Titeldurststrecke beendet wurde, durch ein Spalier feiernder Fans vom Flughafen in den nahegelegenen Verbandssitz Ezeia gefahren werden.

Angeblich sind auch ein Empfang am Amtssitz des Staatspräsidenten Alberto Fernandez sowie die traditionelle Siegesfeier am zentralen Obelisken angedacht, die Entscheidung darüber läge jedoch bei den Spielern.

Lionel Messi: "Wir sehen uns schon bald"

Lionel Messi hatte seine Instagram-Botschaft nach dem Titelgewinn schon voller Vorfreude mit dem Satz beendet: "Wir sehen uns schon bald."

Derweil war in der Heimat bereits nach dem Ende des dramatischen Elfmeterschießens am Sonntag der Teufel los. Rund um die Prachtmeile 9 de Julio in der Hauptstadt drängte sich rund eine Million Menschen, die meisten kamen am 68 Meter hohen Obelisken zusammen.

Auf den wurde das Bild von Lionel Messi projiziert, während Feuerwerkskörper die Nacht erhellten.

Zahlreiche Anhänger trafen sich zudem vor dem Haus des im November 2020 verstorbenen Diego Maradona im Stadtteil Villa Devoto. Die neuen Besitzer hatten das Anwesen zur WM für die Fans geöffnet, die dort auf einer Leinwand bei Grillfleisch und Bier den dritten WM-Sieg verfolgt hatten.

Die Feierlichkeiten in Argentinien werden wohl noch einige Tage weitergehen.