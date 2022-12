München - Gut möglich, dass der 4:2-Erfolg über Costa Rica das letzte Spiel von Thomas Müller in der Nationalmannschaft war.

Am "ARD-Mikrofon" richtete der Weltmeister von 2014 emotionale Worte an die deutschen Fans: "Für mich ist das eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht genau, wie es weiter geht. Falls das mein letztes Spiel heute gewesen sein sollte, hab ich noch ein paar Worte an alle deutschen Fußball-Fans, die mich all die Jahre unterstützt haben."

Thomas Müller: "Ich hab's mit Liebe getan"

"Es war ein enormer Genuss, wir haben unglaubliche Momente gehabt. Ich hab in jedem Spiel versucht, mein Herz auf dem Platz zu lassen. Manchmal gabs Freudentränen durch meine Aktionen, manchmal hatte der Zuschauer auch Schmerzen im Gesicht, weil meine Aktionen nicht so gelungen waren. Ich hab's mit Liebe getan, da könnt ihr euch sicher sein. Alles weitere werden wir sehen", so der Bayern-Star emotional.

Müller bestritt für die Nationalmannschaft über 100 Länderspiele und war Teil der erfolgreichen Mannschaft, die 2014 in Rio de Janeiro den WM-Titel sichern konnte.