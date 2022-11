Fußball-WM

WM 2022: "One-Love-Armbinde - Innenministerin Faeser appeliert an FIFA

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat nach dem Verbot der "One Love"-Armbinde bei der WM in Katar einen Appell an die FIFA gerichtet. Indem die deutsche Nationalmannschaft die Binde trotz Verbots durch den Weltverband trage, könne sie ein starkes Zeichen für Menschenrechte setzen.