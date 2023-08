Deutschland kassiert im ersten Spiel der WM eine Niederlage. Gegen Japan verliert das DFB-Team mit 1:2. Ilkay Gündogan (33., Foulelfmeter) erzielte im Khalifa-International-Stadion das Tor der DFB-Auswahl. Die Bundesligaprofis Ritsu Doan (75.) und Takuma Asano (83.) trafen für den viermaligen Asienmeister. Am Sonntag steht der viermalige Weltmeister im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien gewaltig unter Druck. Letzter Gegner in der Vorrunde ist Costa Rica (1. Dezember). ZUM SPIELBERICHT!

WM-Fehlstart für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Das Team von Bundestrainer Hansi Flick unterlag Japan in Ar-Rayyan mit 1:2 (1:0) und steht damit wie schon 2018 vor dem Aus in der Vorrunde. ZUM SPIELBERICHT!

Deutschland vs. Japan: 1:0 zur Halbzeit

Die deutsche Nationalmannschaft führt zur Halbzeit gegen Japan mit 1:0. Ilkay Gündogan brachte das DFB-Team per Foulelfmeter im ersten WM-Spiel in Führung. Ein weiteres Tor von Kai Havertz wurde wegen Abseits abgepfiffen. Im Vorfeld hatte die deutsche Mannschaft einen stillen Protest beim Mannschaftsfoto gezeigt.

Am Mittwochnachmittag geht auch für das DFB-Team endlich die Vorrunde bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar los. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick bekommt es in Lusail mit Japan zu tun.

Natürlich geht Deutschland in diese Partie als Favorit und hat die Chance, mit einem Sieg einen guten Start in die Endrunde zu haben. Allerdings gibt es aufgrund der eher schwachen Generalprobe gegen den Oman (1:0) doch noch ein paar Fragezeichen ob der entsprechenden WM-Form des DFB-Teams.

Noch unglücklicher verlief das bislang letzte Testspiel Japans vor der WM in Katar. Die Mannschaft von Coach Hajime Moriyasu verlor mit 1:2 gegen Kanada. Dabei ging Japan durch ein Tor von Yuki Soma bereits früh in Führung, gab diese jedoch noch aus der Hand.

Zuletzt trafen Deutschland und Japan auf Länderspiel-Ebene im Jahr 2006 aufeinander. Damals kam es im Vorfeld der WM in Deutschland zum Aufeinandertreffen in einem Testspiel in Leverkusen. Beim 2:2-Unentschieden trafen Miroslav Klose und Bastian Schweinsteiger für Deutschland, nachdem der HSV-Profi Naohiro Takahara Japan durch einen Doppelpack zunächst bereits mit 2:0 in Führung brachte.