Laut Sportwettenanbieter bwin haben Brasilien und Argentinien am Freitag die besten Chancen, ins WM-Halbfinale einzuziehen. Gegen die Niederlande sind Messi und Co. mit einer Siegquote von 2,20 Favorit, während die Elftal (Quote 3,50) den Traum vom ersten WM-Titel begraben muss.

Dass Kroatien dem klar favorisierten Rekordweltmeister Brasilien (Quote 1,36) ein Bein stellt, hält der Buchmacher mit einer Quote von 8,50 für den Vize-Weltmeister für unwahrscheinlich.

Titelverteidiger Frankreich geht mit einer Siegquote von 2,35 am Samstag mit leichten Vorteilen gegen Englands Three Lions (Siegquote 3,00) auf den Platz. Gelingt Marokko am Samstag gegen Portugal (Quote 1,66) die nächste Sensation, zahlt bwin das 5,25-fache des Einsatzes zurück.

Erster Anwärter auf den WM-Titel bleibt mit einer Quote von 2,75 Brasilien vor Titelverteidiger Frankreich (Quote 5,00), England (Quote 6,50) sowie Argentinien und Portugal (beide Quote 7,00). Ein Sensationstitel von Marokko wird beim Sportwettenanbieter mit einer Titel-Quote von 41,00 notiert.