Köln - Robin Gosens hat enttäuscht auf seine Nichtnominierung für die Fußball-WM in Katar reagiert. "Ein Lebenstraum ist damit für mich geplatzt, das tut schon weh", sagte der 28-Jährige von Inter Mailand der Rheinischen Post, meinte aber auch: "Natürlich kann ich die Beweggründe von Hansi Flick nachvollziehen."

Bundestrainer Flick hatte seine Entscheidung mit Gosens fehlender Spielpraxis begründet. An einen Abschied von Inter denkt dieser aber nicht. "Sicher will ich irgendwann mal in der Bundesliga spielen. Aber mein Ziel ist es, mich bei Inter durchzusetzen", sagte Gosens: "Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht angekommen bin. Beim täglichen Training sehe ich, dass ich das Niveau habe, um bei einem Top-Klub wie Inter den Durchbruch zu schaffen."

Der Außenstürmer hatte am Mittwoch beim 6:1-Sieg gegen Bologna sein erstes Liga-Tor für Inter erzielt. Am Sonntag spielt er gegen Atalanta Bergamo - das Team, bei dem er vier Jahre verbracht hat.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.