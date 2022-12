München - Lionel Messi hat das spektakuläre Duell mit Kylian Mbappe gewonnen, eine ganze Nation erlöst und steht als Weltmeister nun auf einer Stufe mit Argentiniens Fußball-Gott Diego Maradona. Der Superstar führte die Albiceleste im atemberaubenden Finale gegen Frankreich zum 4:2 im Elfmeterschießen, nach 120 Minuten hatte es 3:3 (2:2, 2:0) gestanden. Weiterlesen ...

WM 2022: Wann spielt Argentinien gegen Frankreich?

Das Spiel zwischen Argentinien und Frankreich findet am Sonntag, den 18. Dezember 2022, statt. Anpfiff in Lusail ist um 16:00 Uhr.

La Feuille de match et la compo des Argentins 👊#ARGFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/OfUxvYJaNs — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 18, 2022

Argentinien vs. Frankreich: Wird das WM-Spiel im Free-TV gezeigt?

Das Spiel zwischen Argentinien und Frankreich wird im Free-TV zu sehen sein. Die ARD überträgt das Spiel live.

Argentinien vs. Frankreich: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja, mit einem kostenpflichtigen MagentaTV-Abonnement kann man das Spiel live im TV verfolgen.

Wird das Spiel von Argentinien und Frankreich bei der WM 2022 im Livestream zu sehen sein?

Das Spiel kann man im Livestream mit einem Abonnement von Magenta-TV anschauen, ebenso im kostenlosen Livestream auf sportschau.de

Kann ich das WM-Spiel im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Lusail der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Wer pfeift das Finale?

Das Finale zwischen Argentinien und Frankreich wird durch den polnischen Schiedsrichter Szymon Marciniak geleitet.

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Das Finale wird um 16:00 Uhr angepfiffen.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.