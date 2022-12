Lusail (SID) - Mbappe gegen Messi - die Megastars Kylian Mbappe und Lionel Messi führen Frankreich bzw. Argentinien im Finale der Fußball-WM in Katar an. Die Teamkollegen von Paris St. Germain stehen im Lusail-Stadion am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/ARD und Magenta TV) erwartungsgemäß in der Startelf, bei den Franzosen rückt Bayern-Profi Dayot Upamecano zurück in die Innenverteidigung.

Ibrahima Konate vom FC Liverpool sitzt dafür auf der Bank - wie die beiden Münchner Kingsley Coman und Benjamin Pavard, die bisher im Turnier nur Nebenrollen spielen. Adrien Rabiot ersetzt im Vergleich zum Halbfinale gegen Marokko (2:0) zudem Youssouf Fofana. Für Argentinien beginnen Angel Di Maria und Marcos Acuna für Nicolas Tagliafico und Leandro Paredes.

Frankreich kann als erste Mannschaft seit Brasilien 1962 zum zweiten Mal in Folge Weltmeister werden. Argentinien hofft auf seinen dritten WM-Titel nach 1978 und 1986. Schiedsrichter ist der Pole Szymon Marciniak.