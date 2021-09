Köln (SID) - Eine Drohne über dem Stadion hat das WM-Qualifikationsspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Moldau deutlich verzögert. Das Spiel der Gruppe F in Chisinau begann um 21.15 Uhr MESZ mit 30 Minuten Verspätung, zuvor hatte der Schiedsrichter beide Mannschaften wieder in die Kabinen geschickt.

Spieler und Trainer beider Mannschaften blickten lange ungläubig gen Himmel auf das störende Flugobjekt, das über dem Zimbru-Stadion einfach nicht weichen wollte. Wer die Drohne steuerte, blieb zunächst unklar. Zuvor war bereits bei den Nationalhymnen die Lautsprecheranlage im Stadion ausgefallen.