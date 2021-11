Köln - England geht mit einer ausgezeichneten Ausgangslage in das Fernduell um das direkte Ticket für die Fußball-WM 2022 in Katar gegen Polen. Die "Three Lions" liegen nach dem klaren 5:0 (5:0)-Erfolg gegen Albanien vor dem letzten Spieltag in der Gruppe I mit 23 Punkten weiter drei Zähler vor dem Verfolger an der Tabellenspitze.

Die Polen um Superstar Robert Lewandowski gewannen in Überzahl in Andorra mit 4:1 (3:1) und haben mindestens die Teilnahme an den Play-offs sicher. Lewandowski (5./73.), Kamil Jozwiak (11.) und Arkadiusz Milik (45.+2) erzielten die Treffer, Marc Vales traf für den Außenseiter (45.). Andorras Ricard Fernandez sah bereits nach 19 Sekunden die Rote Karte.

Im Londoner Wembley-Stadion waren Harry Maguire (9.), Harry Kane (18./33./45.+2) und Jordan Henderson (28.) für die furios aufspielenden Engländer erfolgreich. Dem Weltmeister von 1966 reicht am Montag (20.45 Uhr) in San Marino ein Unentschieden, um das WM-Ticket zu lösen. Polen trifft in Warschau zeitgleich auf Ungarn.

