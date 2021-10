Köln - England und Dänemark marschieren ungefährdet in Richtung Fußball-WM 2022 in Katar. Die Three Lions siegten am Samstagabend standesgemäß 5:0 (2:0) in Andorra, Dänemark hielt sich in der Republik Moldau beim 4:0 (4:0) schadlos.

Schweden und die Schweiz nehmen derweil Kurs auf die Playoffs, auch Polen und Österreich lösten ihre Pflichtaufgaben.

England führt vor Albanien und Polen

Ben Chilwell (17.), Bukayo Saka (40.), Tammy Abraham (59.), James Ward-Prowse (79.) und Jack Grealish (86.) ließen keine Zweifel daran, dass der EM-Finalist England sich für die Endrunde in Katar im Winter 2022 qualifizieren wird.

Der Weltmeister von 1966 dominiert mit 19 Punkten aus sieben Spielen die Qualifikationsgruppe I vor Albanien (15 Punkte), das 1:0 (0:0) in Ungarn gewann. Polen (14) mit Weltfußballer Robert Lewandowski folgt nach einem 5:0 (2:0) gegen San Marino auf Rang drei.

Dänemark weiter ohne Gegentor

Dänemark weist in Gruppe F die perfekte Bilanz von 21 Punkten aus sieben Spielen sowie 26:0 Toren auf. Die Playoffs hat der EM-Halbfinalist bereits sicher, Schottland liegt drei Spieltage vor Schluss sieben Punkte zurück, Israel und Österreich elf.

Die Schotten setzten sich gegen die Israelis mit 3:2 (1:2) durch, Scott McTominay (90.+4) brachte den Glasgower Hampden Park spät zum Beben. Österreich siegte nach zuletzt zwei Niederlagen mit 2:0 (1:0) auf den Färöern und wahrte den Anschluss.

Schweiz und Schweden festigen zweiten Platz

Einen großen Schritt in Richtung Playoffs machte die Schweiz. Die Eidgenossen siegten 2:0 (1:0) gegen die drittplatzierten Nordiren und bauten damit den Vorsprung auf sechs Punkte aus. Tabellenführer in Gruppe C bleibt Europameister Italien (14), der allerdings ein Spiel mehr hat als die Schweiz (11).

Schweden setzte sich in Gruppe B gegen den Kosovo mit 3:0 (1:0) durch und sicherte seinen zweiten Tabellenplatz ab. Emil Forsberg (29.) brachte die Gastgeber per Handelfmeter auf die Siegerstraße, der frühere Dortmunder Alexander Isak (62.) sowie der Ex-Mainzer Robin Quaison (79.) erhöhten in der zweiten Halbzeit. Durch Griechenlands 2:0 (0:0)-Erfolg gegen Georgien mit Nationaltrainer Willy Sagnol beträgt Schwedens Polster auf Platz drei weiterhin drei Zähler.

Serbien kletterte derweil in der Gruppe A an die Tabellenspitze. In Luxemburg reichte dem Team mit dem Frankfurter Filip Kostic ein 1:0 (0:0), um mit nun 14 Punkten an Portugal (13) vorbeizuziehen, das allerdings noch eine Partie in der Hinterhand hat.

