Köln - Europameister Italien ist nun auch alleiniger Weltrekordhalter im Fußball. Durch das 0:0 im WM-Qualifikationsspiel bei Gastgeber Schweiz baute die Squadra Azzurra ihre Serie von Länderspielen ohne Niederlage auf 36 aus und ließ damit Brasilien sowie Spanien hinter sich. Die früheren Weltmeister waren 35 Mal ungeschlagen geblieben.

Jorginho, Europas Fußballer des Jahres, vergab die größte Chance der Italiener zum Sieg. Mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter scheiterte der Profi von Champions-League-Sieger FC Chelsea am Schweizer Schlussmann Yann Sommer (53.). Der Gladbacher vereitelte einige aussichtsreiche Gelegenheiten der Gäste.

Italien auf WM-Kurs

Durch das Remis in Basel hielt die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der Gruppe C. Italien hat nach fünf Einsätzen 11 Punkte auf dem Konto und damit gute Aussichten auf das Direktticket für Katar 2022. Dahinter folgen die Schweizer (7), die zwei Spiele weniger absolviert haben.

Für Italien, das seine bislang letzte Niederlage im September 2018 gegen Portugal kassiert hatte, war es nach dem 1:1 gegen Bulgarien am Dienstag die zweite Punkteteilung nacheinander.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.