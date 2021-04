Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat auf dem Weg zur Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland vermeintlich leichte Aufgaben erwischt. Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft in der Qualifikation in Gruppe H auf Portugal, Serbien, Israel, die Türkei und Bulgarien. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Die Qualifikationsspiele finden zwischen September 2021 und September 2022 statt. Nur die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die zweitplatzierten Teams nehmen an den Play-offs im Oktober 2022 teil. Bei der vergangenen WM im Jahr 2019 war die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die bislang zweimal den Titel (2003, 2007) geholt hatte, im Viertelfinale gescheitert.