Köln - Österreich hat im Rennen um die Teilnahme an der Fußball-WM 2022 eine bittere Niederlage erlitten.

Die Mannschaft des deutschen Trainers Franco Foda verlor am Samstag in Israel mit 2:5 (1:3) und fiel in Qualifikations-Gruppe F auf Platz vier zurück. Spitzenreiter Dänemark (15 Punkte) holte den fünften Sieg im fünften Spiel, gewann beim Außenseiter Färöer glanzlos mit 1:0 (0:0).

Zahavi mit Doppelpack, auch Dabbur trifft

Auf Rang zwei folgt nun Israel (10), Schottland (8) ist nach dem 1:0 (1:0) gegen Moldau Dritter. Erst dahinter liegen die Österreicher, die in Haifa vor allem aufgrund eigener Fehler verloren.

Manor Solomon (5.), Hoffenheims Munas Dabbur (20.), Eran Zahavi (33./90.) und Shon Weissman (58.) trafen für Israel, das bis zum Zeitpunkt des vierten Treffers viermal aufs Tor geschossen hatte. Österreich dagegen vergab zahlreiche hochkarätige Chancen und war nur durch Hoffenheims Christoph Baumgartner (42.) und den Ex-Bremer Marko Arnautovic (55.) erfolgreich.

