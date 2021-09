München - Skurrile Szenen in Sao Paulo! Kurz nach dem Anstoß der WM-Qualifikations-Begegnung zwischen Brasilien und Argentinien betraten Offizielle der Gesundheitsbehörde den Rasen und sorgten für eine Spielabbruch.

Hintergrund ist, dass bei Argentinien vier Profis aus der englische Premier League im Aufgebot stehen, gegen die die Gesundheitsbehörde schon vor dem Anpfiff eine Quarantäne-Verordnung angeordnet hatte. "Die Anvisa hält die Situation für ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko und hat daher den örtlichen Gesundheitsbehörden geraten, die sofortige Quarantäne der Spieler zu verhängen, denen die Teilnahme an jeglichen Aktivitäten untersagt ist", hieß es vor dem Spiel in einer Mitteilung der Gesundheitsbehörde Anvisa.

Drei Premier-League-Spieler in Argentiniens Startelf

Jedoch widersetzte sich Argentinien dieser Anordnung, denn mit Emiliano Martinez (Aston Villa), Giovani Lo Celso und Cristian Romero (beide Tottenham) standen drei England-Legionäre in der Startelf der "Gauchos". Daher wurde die Begegnung zwischen Brasilien und Argentinien nach dem Einschreiten der Gesundheitsbehörde zunächst unterbrochen und in weiterer Folge abgebrochen, wie der südamerikanische Verband COMEBOL mitteilte.

Bei der Einreise nach Brasilien hätten die argentinischen England-Profis laut Anvisa angeben müssen, in den zurückliegenden 14 Tagen im Vereinigten Königreich, Nordirland, Südafrika oder Indien gewesen zu sein. Ausländische Staatsbürger, die nämlich in diesem genannten Zeitraum in besagten Ländern waren, dürfen aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen eigentlich nicht nach Brasilien einreisen.

Auch die Premier League setzte vor der laufenden Länderspielpause gezielte Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie. So weigerten sich Klubs aus Englands Oberhaus, Spieler in Länder abzustellen, die auf der sogenannten roten Corona-Liste der britischen Regierung stehen. Daher muss Brasiliens Nationalmannschaft auf neun Stars von der Insel verzichten, etwa auf die Torhüter Alisson (FC Liverpool), Ederson sowie Stürmer Gabriel Jesus (beide Manchester City).

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.