München - Für die türkische Nationalmannschaft könnte schon bald eine 20 Jahre andauernde Durststrecke enden.

So lange ist es her, dass das Team vom Bosporus letztmals an einer Weltmeisterschaft teilnahm. Ein sensationeller dritter Platz sprang bei der WM 2002 in Japan und Südkorea heraus. Spieler wie Hakan Sükür oder Ilhan Mansisz wurden zu absoluten Legenden.

Seither müssen die Türken aber auf eine Teilnahme bei einer Weltmeisterschaft warten, doch nun kommt Hoffnung auf.

Türkei schlägt Norwegen und Niederlande in WM-Quali

Der Grund: Zum Start in die WM-Qualifikation gab es zwei Siege. Aber nicht gegen vermeintliche Underdogs, sondern gegen die beiden Top-Gegner in der Gruppe. Zunächst wurden die Niederländer mit 4:2 in die Schranken gewiesen, bevor Norwegen mit 3:0 geschlagen wurde. Vor Start der Qualifikation wurden sicherlich beide unterlegenen Teams stärker eingeschätzt, als die türkische Mannschaft.

Doch Nationaltrainer Senol Günes ist es gelungen aus einem Kader mit Süper-Lig-Spielern und hochtalentierten Legionären ein starkes Team zu formen, das auch noch voller Selbstvertrauen strotzt. Als Norwegens Martin Linnes vor dem Duell der beiden Nationen tönte, dass die Türken Angst hätten vor Ausnahmestürmer Erling Haaland, konterte Kapitän Burak Yilmaz: ""Wir verfügen über großartige Abwehrspieler und fürchten uns vor niemandem. Wir hatten noch nie Angst vor irgendwem."

Gerade die Defensive war bislang das Prunkstück im türkischen Spiel. Die beiden Premier-League-Verteidiger Ozan Kabak (FC Liverpool) und Caglar Söyüncü (Leicester City) schafften es gegen die Niederlande die gegnerische Offensive weitestgehend lahmzulegen. Gegen Norwegen spielte Kaan Ayhan (US Sassuolo) an der Seite von Abwehrboss Söyüncü und dem Duo gelang es neben Haaland auch Leipzig-Stürmer Alexander Sörloth abzumelden.

Türkei mit gnadenloser Effektivitiät

Und vorne regiert gnadenlose Effektivität. Gegen die Niederländer hatte die Türkei fünf Torschüsse, vier davon landeten im Netz. Kapitän Yilmaz schnürte einen Dreierpack. Selbes Spiel gegen die Norweger: Drei Torschüsse, drei Tore. Diesmal gelang Mittelfeldspieler Ozan Tufan ein Doppelpack.

So führen die Türken nun die Tabelle in der Gruppe G an und besitzen beste Chancen auf das WM-Ticket. Am kommenden Dienstag wartet mit Lettland erstmals ein Gegner, der sich wohl eher auf die Defensive fokussieren wird und weniger Räume für die gnadenlose Effektivität des Günes-Teams lassen wird.

Dann könnte es auch ein Stück weit auf Hakan Calhanoglu ankommen. Der frühere Leverkusener, inzwischen in Diensten des AC Mailand, bereitete gegen die Niederlande einen Treffer vor und erzielte ein Tor selbst. Gegen Norwegen gelang ihm ein weiterer Assist, diesmal auf der Position des Linksaußen.

Kapitän Yilmaz will "unbedingt" zur WM

Calhanoglus Spielwitz und seine Kreativität könnten gegen die vermeintlich unterlegenen Teams entscheidend werden, um die gute Ausgangsposition nach dem Auftakt der WM-Qualifikation weiter zu festigen.

"Ich will unbedingt, dass wir uns für die Weltmeisterschaft qualifizieren", benannte Kapitän Yilmaz das große Ziel des türkischen Teams. Sollte dies gelingen, könnten 20 Jahre später auch Yilmaz, Calhanoglu, Söyüncü und Co. in ihrer fußballverrückten Heimat unsterblich werden.

Der Grundstein dafür ist schon einmal gelegt.

Markus Bosch

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.