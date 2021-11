Köln (SID) - Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft hat in Gruppe D den zweiten Platz erobert und sich somit die Teilnahme an den Play-offs zur WM-Endrunde 2022 in Katar gesichert. Die Mannschaft von Trainer Olexander Petrakow gewann zum Abschluss der Gruppenphase in Bosnien und Herzegowina mit 2:0 (0:0) und schob sich an Finnland auf den zweiten Platz in der Gruppe D vorbei.

Olexander Sintschenko (59.) und Artem Dowbyk (79.) trafen für die Gäste, die kein Spiel in der Quali verloren haben.

Die Finnen verloren derweil ihr Spiel gegen Weltmeister Frankreich mit 0:2 (0:0) und müssen weiter auf ihre erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft warten. Frankreich war bereits im Vorfeld als Gruppensieger sicher für die WM-Endrunde qualifiziert. Die Play-offs finden am 24./25. und 28./29. März statt.