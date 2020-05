Köln - Der Mannschaftsbus von Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue ist am Donnerstag in einen heftigen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der Bus wurde auf dem Weg nach Nürnberg, wo am Freitag das Spiel beim 1. FC ausgetragen werden soll, offenbar von Trümmerteilen eines BMW getroffen.

Die Zeitung "Freie Presse" veröffentlichte ein Foto von der Unfallstelle auf der A72 bei Hartenstein, auf dem der Bus etwa 100 Meter vor dem schwer beschädigten Auto am Straßenrand steht. Der Klub war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Aue will Reise mit Kleinbussen fortsetzen

"Ich habe gerade von dem Unfall erfahren. Es kam ein Fahrzeug angeflogen und hat wohl unseren Mannschaftsbus touchiert. Zum Glück wurde niemand verletzt. Wir werden die Spieler jetzt auf Kleinbusse verteilen und unsere Anreise nach Nürnberg für das Spiel am Freitag fortsetzen", sagte Aue-Präsident Helge Leonhardt der "Bild".

Dem Boulevardblatt zufolge gingen am Bus zwei Fensterscheiben zu Bruch, zudem sei der Einstiegsbereich leicht beschädigt worden. In dem Fahrzeug saßen neben Trainer Dirk Schuster und Betreuern auch 15 Spieler in dem Fahrzeug.

BMW-Fahrer nach mehrfachem Überschlag schwer verletzt

Der Fahrer des BMW sei schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wich er einem VW-Kleintransporter aus, der dem auffahrenden Teambus Platz machen wollte, dabei jedoch das auf der linken Spur von hinten herannahende Fahrzeug übersah.

Der BMW touchierte beim Ausweichmanöver die Leitplanke, überschlug sich mehrfach in der Luft und blieb letztlich auf der Seite liegen. "Die Spieler stehen natürlich unter Schock", zitierte die "Bild" Aues Geschäftsführer Michael Voigt: "Der Bus kommt heute noch in die Werkstatt. Wir werden dann versuchen, für die Rückreise aus Nürnberg einen anderen Bus zu organisieren."

