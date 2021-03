München - Am 23. Spieltag der 2. Bundesliga sind alle Augen in den hohen Norden gerichtet. Am Millerntor findet das Stadt-Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV statt.

Im Kampf um die "Stadt-Meisterschaft" haben die Kiezkicker das Momentum auf ihrer Seite.

Belegten die Gastgeber am 18. Spieltag noch Relegationsplatz 16, ist das Team von Trainer Timo Schultz derzeit die Mannschaft der Stunde. Mit vier Siegen in Folge sammelte St. Pauli zwölf wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg und steht vor dem Derby gegen den Hamburger SV mit 28 Zählern plötzlich im Mittelfeld.

Im Duell gegen den Stadtrivalen soll es Guido Burgstaller richten. Mit acht Saisontreffern ist der 31-jährige Österreicher Top-Torschütze des Kiez-Klubs und hat derzeit einen beeindruckenden Lauf, denn fünf dieser Treffer erzielte Burgstaller in den vergangenen vier Partien. Gegen den Hamburger SV will er diese persönliche Erfolgsserie natürlich gerne fortsetzen.

Verfolger sitzen dem HSV im Nacken

Für den HSV geht es im Derby nicht nur um die Vorherrschaft in Hamburg, sondern auch um wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Zwar liegen die "Rothosen" nach dem 22. Spieltag mit 42 Punkten noch auf dem ersten Platz, doch an der Tabellenspitze geht es eng zu wie schon lange nicht mehr. Mit Greuther Fürth, dem VfL Bochum und Holstein Kiel liegen gleich drei Teams punktgleich mit dem einstigen Bundesliga-Dino auf den Plätzen zwei bis vier.

Ein Dreier im Derby ist also immens wichtig, will das Team von Coach Daniel Thioune den Wiederaufstieg in die Beletage des deutschen Fußballs am Ende der Saison verwirklichen. Dabei sind die Augen vor allem auf Top-Torjäger Simon Terodde und Top-Vorlagengeber Jeremy Dudziak gerichtet. Für Dudziak ist das Derby etwas ganz Besonderes, streifte er doch vor seinem Wechsel zum HSV im Sommer 2019 in 91 Spielen das Trikot des FC St. Pauli über.

Man darf also gespannt sein, ob der HSV sein derzeitiges Tief mit nur zwei Punkten aus drei Partien überwinden kann oder der FC St. Pauli weiterhin in der Erfolgsspur bleibt und nicht nur die "Stadtmeisterschaft" gewinnt, sondern dem Stadtrivalen im Kampf um den Aufstieg auch gehörig in die Suppe spuckt. Im Hinspiel gab es beim 2:2 keinen Sieger.

2. Bundesliga: FC St. Pauli gegen HSV live im TV

Das Spiel läuft am Montag wie gewohnt auf Sky Bundesliga. Ab 19:30 Uhr startet Sky mit der Vorberichterstattung, ab 20:30 Uhr wird die Partie live übertragen. Nach Abpfiff gibt es dort einen ausführlichen Highlights-Bericht.

2. Bundesliga: FC St. Pauli gegen HSV im Livestream

Das Spiel FC St. Pauli gegen HSV kann auch auf Sky Go verfolgt werden. Dazu ist jedoch eine App und ein gültiges, kostenpflichtiges Abo notwendig. Im Anschluss an die Begegnung ist auch auf Sky Go eine Zusammenfassung zu sehen.

Liveticker zu FC St. Pauli gegen HSV

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

