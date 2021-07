Regensburg (SID) - Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat sich mit Stürmer Joel Zwarts vom niederländischen Zweitligisten Excelsior Rotterdam verstärkt. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 22-Jährige einen Dreijahresvertrag bis 2024.

"Mit Joel Zwarts gewinnen wir einen dynamischen, wuchtigen und abschlussstarken Spieler für unsere Offensive dazu", sagte Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn.

In zwei Zweitliga-Spielzeiten in Rotterdam erzielte Zwarts in 60 Spielen insgesamt 19 Tore und gab 18 Assists. "Ich mag Herausforderungen und der SSV Jahn hat sich wirklich sehr um mich bemüht", sagte Zwarts: "Ich will nun erst einmal im Team und auf dem Niveau der 2. Bundesliga ankommen."