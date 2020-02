Bielefeld - Auf der Alm reifen Aufstiegsträume, denn Arminia Bielefeld ist die Mannschaft der Stunde in der zweiten Liga.

Vor den Topfavoriten Hamburger SV und VfB Stuttgart führen die Ostwestfalen die Tabelle an - und das seit dem 15. Spieltag ununterbrochen. Elf Jahre nach dem Abstieg aus der Bundesliga und gut drei Jahre nach dem Fast-Bankrott träumt die Arminia von der Rückkehr ins Oberhaus.

Im Dezember 2017 stand der Klub mit dem Rücken zur Wand. Ein Neubau der Osttribüne verschlang 19 Millionen statt der geplanten elf Millionen Euro.

Arminia drohte der Bankrott

Zusätzlich plagte die Arminia ein angehäufter Schuldenberg in Höhe von 30 Millionen Euro. Ein Bankrott der Ostwestfalen wäre keine Überraschung gewesen.

Doch es kam anders: Das Bündnis Ostwestfalen - ein Zusammenschluss von Unternehmen aus der Region - unterstützte den Klub finanziell. Der Verein konnte von den Altlasten befreit und gerettet werden.

Von da an begann ein beispielloser Aufschwung in Bielefeld, der im Sommer seinen Höhepunkt im Aufstieg finden soll.

Der aktuelle Höhenflug ist eng mit der Personalie Uwe Neuhaus verbunden. Der 60-jährige Trainer trat im Dezember 2018 sein Amt an und holte in 43 Spielen durchschnittlich 1,95 Punkte, kassierte nur sieben Niederlagen. Nur Bayern München holte im selben Zeitraum mehr Punkte in den beiden deutschen Topligen als die Ostwestfalen.

Bielefeld-Verantwortliche mahnen trotz des Erfolgs

Trotz der aufkommenden Euphorie im Fanlager mahnen die Verantwortlichen zur Besonnenheit. "Ich fände es übertrieben und deutlich verfrüht, schon den Rathausbalkon für eine eventuelle Aufstiegsfeier zu reservieren", mahnte Arminia-Präsident Hans-Jürgen Laufer nach der gewonnenen Herbstmeisterschaft.

Durch die Pleiten der Verfolger aus Hamburg und Stuttgart am 24. Spieltag könnten die Bielefelder mit einem Sieg gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden am Sonntag (ab 13:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) ihre Tabellenführung auf sechs Zähler ausbauen. Es wäre der vier Dreier am Stück und der nächste Schritt in Richtung Aufstieg.

Vier Erfolgsgaranten kamen unter Neuhaus

Auf dem Platz hat die Arminia mehrere Schlüsselspieler in ihren Reihen. Gleich vier davon kamen erst nach Coach Neuhaus auf die Alm. Amos Pieper, vor gut einem Jahr von Borussia Dortmund II verpflichtet, und der im Sommer aus Elfsborg gekommene Schwede Joakim Nilsson stabilisieren die Defensive als Innenverteidiger-Duo.

In der Offensive sorgen der von Union Berlin geholte Marcel Hartel und der ablösefrei von Hansa Rostock verpflichtete Cebio Soukou in erster Linie als Vorlagengeber für Gefahr. Für Pieper, Nilsson und Hartel überwies Bielefeld insgesamt nur 700.000 Euro - bestens angelegtes Geld.

Für die Tore sorgt vor allem das Sturmduo Fabian Klos (15 Treffer) und Andreas Voglsammer (zehn Tore). Allerdings fällt Letzterer seit Anfang Februar mit einem Mittelfußbruch mehrere Monate aus.

Heimschwäche als Mini-Problem

Bisher ließ sich Bielefeld durch diesen Ausfall aber nicht vom Weg in Richtung Bundesliga abbringen. Drei Siege mit elf Toren lautet die Bilanz seit Voglsammers Ausfall, darunter auch ein 6:0 über Jahn Regensburg. Dieses Ergebnis steht sinnbildlich für Arminias Offensivpower. Mit 48 Toren in dieser Saison verfügen die Ostwestfalen über die beste Offensive der Liga. Auch die beste Defensive läuft mit dem Bielefelder Trikot auf.

Wenn man ein Haar in der Bielefelder Suppe suchen will, dann ist es die Heimschwäche. Auf der Bielefelder Alm feierte der Tabellenführer in elf Spielen "nur" fünf Siege. In der Heimtabelle der zweiten Liga reicht es dadurch nur für Rang sechs. Umso besser läuft es auswärts für das Neuhaus-Team. Acht Siege, drei Remis und eine Niederlage stehen auf fremden Plätzen zu Buche, bedeutet Platz eins in der Auswärtstabelle mit sieben Punkten Vorsprung auf Holstein Kiel.

Wenn nun auch noch die Bielefelder Alm zur Festung wird, steht dem Aufstieg der Arminia wohl nichts mehr im Weg.

Die Aufstiegsträume der Bielefelder Fans werden in den kommenden Wochen wohl befeuert.

