München/Hamburg - Der Hamburger SV steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Ludovit Reis, wie das Portal "transfermarkt.de" berichtet.

Demnach soll sich der Traditionsverein bereits mit Reis' Stammklub, dem FC Barcelona, sowie dem Spieler selbst einig sein, der nach der Rückkehr aus dem Urlaub an der Elbe unterschreiben wird.

Ludovit Reis: Erst Osnabrück, dann Hamburg

In der vergangenen Saison konnte sich der HSV im direkten Duell von den Fähigkeiten des zentralen Mittelfeldspielers überzeugen, der die Spielzeit auf Leihbasis beim Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück verbrachte und in 30 Partien zum Einsatz kam.

"Er ist zweikampfstark und fußballerisch gut. Er hat in einer Mannschaft, die nicht so performt hat, gute Leistungen gezeigt. Es gehört dazu, dass wenn so ein Spieler auf dem Markt ist, wir uns damit beschäftigen", schwärmte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt am vergangenen Wochenende in der "Bild"-Zeitung.

Der Vertrag des niederländischen U21-Nationalspielers in Katalonien hat noch Gültigkeit bis 2022, weshalb eine Ablösesumme fällig werden dürfte. Deren Höhe ist allerdings ebenso wenig bekannt wie die voraussichtliche Laufzeit des Kontrakts.

