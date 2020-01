Hamburg - Der Hamburger SV rüstet sich für den schwierigen Aufstiegskampf offenbar mit einem weiteren bundesligaerfahrenen Profi: Wie mehrere Medien in der Hansestadt übereinstimmend berichten, will der Zweitligist Joel Pohjanpalo ausleihen. Der 25 Jahre alte Stürmer von Bayer Leverkusen soll schon am Donnerstag den Medizincheck absolvieren.

Pohjanpalo wäre nach Louis Schaub (1. FC Köln) und Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach) der dritte Spieler aus der ersten Liga, der sich in diesem Winter dem HSV anschließt. Vor dem Rückrundenstart am kommenden Donnerstag gegen den 1. FC Nürnberg sind die Hanseaten Zweiter hinter Arminia Bielefeld.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.