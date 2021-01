Hamburg - Der FC St. Pauli hat die Niederlage von Eintracht Braunschweig genutzt und die Abstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga verlassen. Die Mannschaft von Timo Schultz gewann zum Abschluss der Hinrunde mit 2:0 (1:0) gegen Jahn Regensburg und kletterte in der Tabelle auf den 15. Rang. Guido Burgstaller (27.) und Winter-Zugang Omar Marmoush (49.) schossen die Kiezkicker nach dem 3:2 zuletzt bei Hannover 96 zum zweiten Sieg in Serie.

In einer zähen Partie mit nur wenigen Torchancen und vielen Fehlpässen war St. Pauli die bessere von zwei schwachen Teams. Burgstaller schob nach einer einstudierten Standardsituation aus kurzer Distanz in bester Torjägermanier ein, nach seinen Nierenproblemen im Herbst war es der zweite Treffer des Österreichers hintereinander. Marmoush, ausgeliehen vom Bundesligisten VfL Wolfsburg, zeigte kurz nach der Pause seine individuelle Klasse und machte früh alles klar.

St. Pauli hat durch den dritten Saisonsieg als Tabellen-15. nun zwei Punkte Vorsprung auf Tabellen-17. Braunschweig, der am Samstag gegen Tabellenführer Hamburger SV verloren hatte. Sandhausen belegt einen Zähler hinter den Hamburgern den Relegationsrang. Regensburg muss sich als Tabellen-13. auch wieder auf Abstiegskampf einstellen.

