München - Der HSV hat es einmal mehr nicht geschafft aufzusteigen und muss auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga ran. Die besten Netzreaktionen in der Übersicht:

Hart aber fair?

Der HSV ist der mit Abstand dümmste Verein in Deutschland. #OSNHSV — Tobscar Wendt // #AbflugMarco (@Tobbbbes) May 16, 2021

Ein Blick in der Verträge könnte nicht schaden:

Wie unfähig sich der HSV jedes Jahr beim Thema Aufstieg präsentiert, kann einfach kein Zufall mehr sein. Die haben doch Nichtaufstiegsprämien! — Kampfokapi (@kampfokapi) May 16, 2021

Seit 2018 warten die HSV-Fans auf den Wiederaufstieg:

So ein Jahr in der zweiten Liga wird dem #HSV guttun. - Habe ich auch gedacht aber das es denen da so gut gefällt überrascht mich dann doch. #OSNHSV — Bgess86🇪🇺😷🔴⭐⭐⭐⭐⭐ (@Bgess86) May 16, 2021

Man muss auch die positiven Dinge erwähnen:

Ich bin heute nicht frustriert. Heute hat man den Aufstieg nicht verspielt also alles cool. Der Trainer wurde trotzdem zu spät gewechselt, Hrubesch ist auch kein Gott.



Fakt ist ein weiteres Jahr 2.Liga und ich freue mich trotzdem drauf, endlich wieder Stadion. 💙 — David (@David1887HSV) May 16, 2021

Der ist fies...:

Dem HSV scheint es nichts auszumachen:

Das ist tatsächlich bitter:

Osnabrück zuletzt am 31.10.2020 mit einem Heimsieg gegen Sandhausen.



13 Heimniederlagen in Folge.



Bis der HSV kam.. #OSNHSV pic.twitter.com/Tq90XXmiYd — Fyninho (@Fyninho09) May 16, 2021

Selbst Uwe Seeler hätte wohl dem HSV nicht mehr helfen können:

#HSV gotta HSV.



Wird irgendwie auch jedes Jahr weniger lustig, wenn man sich diese vereingewordene Inkompetenz anschaut… #OSNHSV pic.twitter.com/VFWtWCqz0N — Simon (@simonsays_95) May 16, 2021

Das wäre dann wohl ein sogenannter "Plot-Twist":

Titz wird mit Magdeburg noch eher in der Bundesliga landen als der HSV. #OSNHSV — King Dealo (@Dealo_RU) May 16, 2021

Noch ein wenig Salz in die Wunde streuen:

Osnabrücks Trainer Feldhoff:

„Heute hatten wir den passenden Gegner.“



😂😂😂



Kannste dir nicht ausdenken.#hsv — Weltmeister. (@Weltmeister1887) May 16, 2021

"Der HSV ist wieder da":

Vielleicht könnte der Weltmeister von 2014 ja helfen:

Klose Bruder komm zum HSV pic.twitter.com/WgcTdsTf0G — David (@David1887HSV) May 16, 2021

Den muss man mitnehmen:

Vom #HSV verspielte Aufstiege haben mehr Tradition als RB Leipzig#OSNHSV — Candy Andy (45/40) (@Kaliba1893) May 16, 2021

Es ist und bleibt ein sehr bitterer Nachmittag:

Feldhoff: "Wir haben ein Zeichen gesetzt, dass wir in der Liga bleiben wollen."

Nun, der #HSV auch.#OSNHSV — Tanja (@fschmidt77) May 16, 2021

