Bochum/München - Vor dem 23. Spieltag standen vier Teams der 2. Bundesliga bei 42 Punkten, der VfL Bochum hat seine Ausbeute nun um drei Punkte erweitert und hat damit die Tabellenführung erobert.

Die Westfalen setzten sich gegen Schlusslicht Würzburger Kickers mit 3:0 (1:0) durch und schoben sich auf Rang eins. (Spiel im Liveticker zum Nachlesen)

HSV kann im Stadtderby nachlegen

Allerdings kann der bisherige Spitzenreiter Hamburger SV am Montag (ab 20:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) im Derby beim FC St. Pauli Platz eins zurückerobern. (2. Liga: Ergebnisse und Tabelle)

Robert Zulj (21.) brachte die Bochumer in Führung, profitierte allerdings von einem kapitalen Fehler von Daniel Hägele, der am Fünfmeterraum wohl auch aufgrund eines Platzfehlers am Ball vorbeitrat.

Kickers bleiben Letzter

Der Österreicher Zulj ließ sich die Chance nicht entgehen. In der 45. Minute hatte Zulj das 2:0 auf dem Fuß, verzog aber denkbar knapp. Danny Blum (62.) und Gerrit Holtmann (81.) erhöhten dann im zweiten Durchgang.

Nach dem 0:1 in Aue vor Wochenfrist konnte der VfL wieder dreifach punkten. Es war der achte Erfolg im zwölften Heimspiel in dieser Saison. Die Kickers bleiben mit 15 Zählern Letzter im Ranking. Auswärts holten die Mainfranken nur einen einzigen Sieg in dieser Spielzeit.

