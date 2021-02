Regensburg - Die Sieglosserie von Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga hält weiter an. Der Bundesliga-Absteiger kam auch bei Jahn Regensburg nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und blieb im fünften Spiel in Serie ohne Sieg. Nach der sehenswerten Führung der Hausherren durch David Otto (39.) glich Fortuna-Stürmer Kenan Karaman (52.) die Partie aus.

"Wir müssen schleunigst zurück in die Erfolgsspur, weil sonst der Rückstand nach oben zu groß wird", sagte Düsseldorfs Kapitän Andre Hoffmann nach dem Schlusspfiff bei Sky: "Grundsätzlich bin ich aber zufrieden, wie wir das Spiel trotz der Umstände angenommen haben."

Regensburg baut Serie aus

Regensburg hatte vor zehn Tagen den Bundesligisten 1. FC Köln überraschend aus dem DFB-Pokal geworfen und bleibt zum fünften Mal in Folge in einem Pflichtspiel ungeschlagen. Die Fortuna muss dagegen weiterhin mit Tabellenplatz sieben vorliebnehmen, die Aufstiegsränge sind ein ganzes Stück entfernt.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie mit Abschlüssen auf beiden Seiten erarbeitete sich der Gastgeber Vorteile und ging nach einem sehenswerten Konter durch Otto in Führung. Düsseldorf fehlte es bis zum 0:1 vor allem an Tempo und Kreativität. Lediglich ein Distanzschuss von Dawid Kownacki stellte Jahn-Keeper Alexander Meyer auf vereistem Rasen vor Probleme (22.).

Karaman gelingt Ausgleich per Kopf

Nach dem Seitenwechsel verhalf den Gästen ein Kopfball von Karaman zum Ausgleich. Doch in der Folge blieb Regensburg die gefährlichere Mannschaft, Mittelfeldspieler Max Besuschkow hatte nach einer Ecke die erneute Führung auf dem Fuß, doch traf den Ball aus wenigen Metern nicht richtig (71.).

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.