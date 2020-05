Herzogenaurach (SID) - Trainer Dieter Hecking vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV will sich beim ersten Geisterspiel seiner Trainerkarriere nicht den Mund verbieten lassen. "Ich will jedes Spiel gewinnen, da ist es mir egal, was man von mir hört", sagte der Coach der Hanseaten vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth, die wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer stattfinden wird.

Etwaige Bestrafungen wegen ungebührlicher Äußerungen, so der 55-Jährige, nehme er in Kauf: "Wenn das sanktioniert wird, dann ist das eben so."