Heidenheim an der Brenz (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hat den Sprung auf den Relegationsplatz verpasst. Bei Hannover 96 verloren die Heidenheimer am 30. Spieltag mit 1:2 (0:2) und bleiben dadurch mit einem Punkt Rückstand auf den Hamburger SV Vierter. Der HSV kann am Montag (20.30 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel den Vorsprung auf vier Punkte vergrößern.

Stürmer Marvin Ducksch brachte Hannover in der 30. Minute nach Vorlage von John Guidetti in Führung. Kapitän Edgar Prib legte aus 18 Metern sehenswert nach (41.). Stefan Schimmer erzielte in der 75. Minute den Anschlusstreffer für die Gäste.

Heidenheim war bemüht, das Tempo hoch zu halten und spielerische Lösungen zu finden. 96 schaffte es aber sich darauf einzustellen. Sie hielten den FCH vom eigenen Tor fern und gingen verdient in Führung.

Nach der Pause ergab sich ein ähnliches Bild. Heidenheim kämpfte, um den Rückstand aufzuholen. Hannover spielte dagegen freier auf, nutzte die Räume aber nicht konsequent genug.