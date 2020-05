Hamburg (SID) - Die Zweitliga-Profis des FC St. Pauli müssen beim ersten Geisterspiel am Hamburger Millerntor nicht auf die gewohnte Einlaufmusik verzichten. Wie der Kiez-Klub am Freitag bestätigte, wird der 40 Jahre alte Kultsong "Hells Bells" der australischen Hardrocker von AC/DC vor dem Neustart nach der Coronapause am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg (13.30 Uhr/Sky) zu hören sein.

Auch die übliche Torhymne Song 2 der englischen Alternative-Band Blur soll bei Treffern für die Hanseaten durch die leere Arena schallen. Stadiondurchsagen sind indes nicht vorgesehen.