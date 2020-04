Kiel - Unter strengen Auflagen wird auch Fußball-Zweitligist Holstein Kiel nach über drei Wochen das Training wieder aufnehmen.

Das kündigte der Klub am Montag an. Die Kieler werden in Kleingruppen bis zu sieben Personen kontaktlos und zeitlich getrennt voneinander trainieren. Für die Profis wird via Landesverordnung trotz der Corona-Pandemie eine Ausnahme von der Nutzungsuntersagung aller Sportanlagen gemacht.

"Unter dem Gesichtspunkt eines fairen Wettbewerbs begrüße ich diese Entscheidung natürlich. Die DFL hat den Spielbetrieb bis Ende des Monats ausgesetzt, sodass wir und auch alle anderen Vereine der 1. und 2. Bundesliga uns nach aktuellem Stand darauf vorbereiten müssen, im Mai wieder Spiele auszutragen zu können", sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver.

