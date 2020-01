Zweite Liga

Hamburg - Auch wenn der Zweitligist Hamburger SV am Saisonende erneut den Aufstieg verpassen sollte, könnte sich Dieter Hecking vorstellen, Trainer bei den Hanseaten zu bleiben. "Wenn es gewünscht wird, würde ich es nicht ausschließen", zitiert die Bild-Zeitung den 55-Jährigen.

Allerdings, so der Coach weiter, habe er den Ehrgeiz, nicht zu lange in der 2. Liga zu bleiben. Aktuell nehmen die Norddeutschen in der Tabelle Rang zwei ein, punktgleich mit dem VfB Stuttgart auf Relegationsplatz drei.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.