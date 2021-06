Gelsenkirchen (SID) - Der kosovarische Fußball-Nationalspieler Blendi Idrizi hat beim Bundesliga-Absteiger Schalke 04 einen Profivertrag über zwei Jahre unterschrieben. Der 23-Jährige war im Januar 2020 von Fortuna Köln in die U23 der Königsblauen gewechselt und schaffte in der Schlussphase der abgelaufenen Saison den Sprung ins Profiteam.

"Als sich Blendi Idrizi die Chance bot, war er da und hat gezeigt, dass er das Potenzial besitzt, die Mannschaft mit seiner Qualität und Vielseitigkeit weiterzubringen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

In 36 Regionalligaspielen für Schalkes U23 erzielte er acht Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. In der Bundesliga traf Idrizi in drei Partien einmal und wurde im Anschluss erstmals für die Nationalmannschaft des Kosovo nominiert.