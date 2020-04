Köln - Zweitligist Jahn Regensburg ist im deutschen Profifußball der Verein mit den meisten Studenten im Team. Das geht aus einer Umfrage der "ARD"-Radio-Recherche Sport unter allen 56 Klubs der ersten, zweiten und dritten Liga hervor. Elf von 27 Spielern in Regensburg studieren demnach aktuell, sechs weitere haben bereits ein abgeschlossenes Studium oder zumindest eine Berufsausbildung. Das entspricht 60 Prozent des Kaders.

Der Trend zum Studium sei auch schon vor der Coronakrise zu erkennen gewesen. Allein an der privaten Hochschule für Management IST in Düsseldorf hätten sich laut "ARD"-Recherche aktuell rund 200 Fußball-Profis eingeschrieben, darunter 25 Erstligaspieler.

Finnbogason schon in zweitem Studium

Stürmer Alfred Finnbogason vom FC Augsburg, der bereits einen Abschluss in Sportmanagement hat, absolviert derzeit in seiner Freizeit ein BWL-Studium. "Nach dem Ende meiner Karriere bin ich vielleicht 37 Jahre, ich möchte auf das Leben danach vorbereitet sein", sagte der Stürmer: "Wenn ich Fußball und Business verbinden könnte, wäre mir das am liebsten."

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg ermuntert die Spieler zur Weiterbildung. "Es kann durchaus helfen, wenn du einfach deinen Kopf anstrengst, und versuchst, Zusammenhänge zu verstehen", sagte Streich. Das könne auch ein Vorteil auf dem Platz bedeuten: "Das Fußballspiel ist einfach, aber manchmal ist es auch kompliziert. Und auch die Zusammenhänge in einer Mannschaft und solche Dinge sind nicht immer banal."

