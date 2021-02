München/Nürnberg – Nur ein Sieg aus den letzten acht Spielen, zuletzt vier Niederlagen in Serie. Der 1. FC Nürnberg steckt in der 2. Fußball-Bundesliga tief in der Krise.

Schon in der vergangenen Saison zog der Traditionsklub in der Relegation gegen den FC Ingolstadt den Kopf gerade so aus der Schlinge, nun steckt das Team um Trainer Robert Klaus erneut im Abstiegskampf.

Polizei musste eingreifen

Nach der 0:2-Pleite beim SV Sandhausen platzte einigen Anhängern nun der Kragen. Auf dem Rückweg versuchten rund 60-70 Fans der Ultra-Szene den Mannschaftsbus vor dem Vereinsgelände abzufangen.

Die vor Ort befindliche Polizei musste daraufhin eine Kette bilden, um den Kontakt zwischen Fans und der Mannschaft zu verhindern.

Drei Personen wurden festgenommen

Wie die Nürnberger Polizei bekannt gab, sollen mehrere Personen versucht haben, die Absperrung zu durchbrechen. "Zwei junge Männer griffen die Einsatzkräfte dabei tätlich an", erklärt Wolfgang Prehl, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Die Einsatzkräfte nahmen drei Personen fest und stellten bei rund zwanzig Anwesenden die Identität fest. Verletzt wurde niemand.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.