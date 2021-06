Hamburg (SID) - Zwei Tage nach Neuzugang Robert Glatzel ist beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV auch Amadou Onana positiv auf Corona getestet worden. Die beiden Profis, die aktuell noch keinen Kontakt miteinander hatten, befinden sich nun in Quarantäne und können nicht am Trainingslager der Hanseaten im österreichischen Grassau, das am Dienstag beginnt, teilnehmen.

Mit von der Partie ist hingegen Josha Vagnoman. Der U21-Europameister steigt nach einem negativen Test wie geplant am Montag ins Mannschaftstraining der Norddeutschen ein.