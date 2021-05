München/Hamburg – Jonas Boldt wusste, was kommt. Sofort.

Denn zwei Saisons beim Hamburger SV reichen dafür. Locker. Von daher war auch dem HSV-Sportvorstand klar, dass sich Hohn und Spott mal wieder kübelweise über den Klub ergießen würden.

Und ja, die Fußball-Fans lieferten: Da wurde nachgefragt, ob die Spieler Nicht-Aufstiegsprämien hätten. Oder gewitzelt, der HSV beantrage Markenschutz für "Dino der 2. Liga". Der Film-Klassiker "Und täglich grüßt das Murmeltier" wird sowieso bei jedem verpassten Wiederaufstieg des HSV rausgekramt.

"Sie wissen nicht, was sie Thioune"

Ein Spruch der vergangenen Wochen passt aber am besten zur Situation beim Traditionsverein: "Denn sie wissen nicht, was sie Thioune" wurde kreiert, als sich der Klub im Endspurt nach einem peinlichen Hin und Her dann doch von Trainer Daniel Thioune trennte und Horst Hrubesch als letzten Hoffnungsstrohhalm installierte.

Doch da war es schon längst zu spät. Da war den Verantwortlichen eine Saison schon entglitten, in der man als Herbstmeister auf dem richtigen Weg schien. Um dann doch wieder in die alten Muster zu verfallen.

"Vielleicht haben wir uns auf dem Weg ein Stück weit verloren und gedacht, dass die Dinge zu leicht gehen. Die Gefahr ist in Hamburg größer als woanders", sagte Boldt, der davon sprach, dass es die große Kunst sei, trotz der Euphorie bei sich zu bleiben. Und dabei auch kritisierte, dass nach fünf Siegen die Europapokal-Plakate wieder hängen würden.

Nur: Was haben sie beim HSV erwartet, nach der erfolgreichen Hinrunde? Mit dem größten Etat und der teuersten Mannschaft der Liga? Das ist nicht nur eine Ansage, unter diesen Voraussetzungen ist der Aufstieg dann sogar Pflicht.

Es hilft dann wenig, wenn man gebetsmühlenartig von Entwicklung und Geduld spricht, parallel aber die personellen Entscheidungen das Gegenteil implizieren. Genauso wenig hat man es geschafft, die eigene Steilvorlage zu nutzen. Die Euphorie - auch innerhalb der Mannschaft - zu moderieren und zur Not einzufangen, klappte ebenso wenig.

Denn es ist schon extrem auffällig, wenn es zum dritten Mal einen eklatanten Einbruch in der Rückrunde zu verzeichnen gibt, der nicht mehr nur mit den großen Erwartungen in der Hansestadt zu erklären ist. Unmittelbaren Druck von den Rängen gibt es seit Beginn der Corona-Pandemie zumindest keinen mehr.

Vielmehr scheint etwas ganz Grundsätzliches in der Klub-Kultur nicht zu stimmen, wenn der HSV die verlässlichste selbsterfüllende Prophezeiung im deutschen Profifußball ist.

Auffällig ist es auch, dass auch sämtliche Trainertypen am HSV scheitern. Hrubesch stellte nach dem 2:3 beim VfL Osnabrück die Charakterfrage.

"Am Ende des Tages müssen wir hinterfragen, warum das so ist. Da muss mehr kommen. Du musst dieses Spiel richtig wollen. Da musst du dich hinterfragen, ob du wirklich alles gemacht hast", sagte er. Das Problem: Das könnte man auch seinen Vorgängern in den Mund legen. Auch das zeigt, dass die Charakterfrage keine Momentaufnahme ist, sondern in Hamburg in Dauerschleife gespielt wird. Auch hier stimmen grundsätzliche Dinge nicht.

Scheitern als Chance?

So bitter das alles ist: Dem HSV bietet sich jetzt (mal wieder) eine Chance, endlich aus den zahlreichen und sich immer wiederholenden Fehlern zu lernen, denn der Verein wird durch ein viertes Zweitliga-Jahr in Folge quasi zum Umbruch gezwungen, und damit vielleicht auch ein bisschen zu seinem Glück.

Dann muss er zwar deutlich kleinere Brötchen backen, doch vielleicht bekommt dem Verein genau das besser als die bisherigen Zutaten. Endlich alles auf Neuanfang also, einmal auf links drehen bitte.

Denn es hat sich gezeigt, dass ein Mittelding, etwas Halbes und nichts Ganzes, nicht funktioniert. 95 Prozent reichen nicht, das gilt für alle Ebenen. Denn zu einem Umbruch gehört nicht nur Glück, sondern immer auch Geschick. Ein Plan. Und die richtige Einstellung, die richtige Klub-Kultur.

Dann hat irgendwann auch Bill Murray mit seinem Murmeltier ausgedient.

Andreas Reiners

