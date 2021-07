Rostock (SID) - Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat Probespieler Ryan Malone (28) mit einem Einjahresvertrag plus Option ausgestattet. Das gab der Aufsteiger am Dienstag bekannt. Der Innenverteidiger spielte zuletzt für Drittligist VfB Lübeck. Der US-Amerikaner überzeugte die Hansa-Verantwortlichen im einwöchigen Trainingslager und in den beiden Testspielen gegen Viktoria Berlin und den VfL Wolfsburg.