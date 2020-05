Sandhausen - Der SV Sandhausen hat in der 2. Bundesliga auch im zweiten Spiel nach der Corona-Zwangspause wichtige Punkte im Abstiegskampf liegen lassen. Das Team von Trainer Uwe Koschinat kam im heimischen Stadion vor leeren Rängen gegen Jahn Regensburg nicht über ein 0:0 hinaus, es war die achte Partie in Folge ohne Sieg.

Jahn festigt Mittelfeld-Position

Sandhausen rückte allerdings in der Tabelle vor den 1. FC Nürnberg, das Team trennen jedoch nur zwei Punkte vom Relegationsplatz. Der SSV Jahn hingegen festigt die Position im mittleren Tabellenfeld.

Sandhausen begann die Partie offensiv, den Gastgebern fehlte es jedoch an der nötigen Durchschlagkraft und Passgenauigkeit. Trainer Koschinat sah in der 57. Minute wegen Meckerns die Gelbe Karte. Seine Mannschaft hatte durch Kevin Behrens (4.), Robin Scheu (24.) und Philipp Klingmann (61.) die besten Chancen, alle drei scheiterten jedoch an Regensburg-Keeper Alexander Meyer.

Erik Wekesser brachte die Gäste in der 50. Minute beinahe in Führung, Schiedsrichter Daniel Schlager entschied nach Rücksprache mit dem Videoassistenten jedoch auf Abseits. Regensburg spielte sich insgesamt nur wenige Torchancen heraus.

