Frankfurt/Main - Stürmer Assan Ceesay wird Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück auch am Sonntag (13.00 Uhr) im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli nicht zur Verfügung stehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestätigte am Freitag in mündlicher Verhandlung eine Sperre von drei Meisterschaftsspielen gegen den Gambier wegen rohen Spiels.

