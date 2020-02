Bielefeld - Das Heimspiel des Tabellenführers Arminia Bielefeld in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 wird am Sonntag verspätet oder gar nicht angepfiffen. Wie der Klub am Sonntagmittag über Twitter mitteilte, werde sich die Anstoßzeit auf 13.45 Uhr verzögern. "Ob überhaupt gespielt werden kann, wird noch entschieden", twitterten die Ostwestfalen. Wegen Sturmböen und starker Regenfälle droht die Absage.

Der Anstoß wurde soeben neu verschoben, es soll um 14.00 Uhr losgehen. Eine weitere Prüfung steht aber noch aus.#DSCH96 — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) February 23, 2020

