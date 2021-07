Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln gibt seinen bisher verliehenen Innenverteidiger Lasse Sobiech in die 2. Liga ab. Der 30-Jährige wechselt nach seiner Vertragsauflösung beim FC zu Darmstadt 98.

Sobiech hatte in der Rückrunde 2019/20 zunächst für den belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron gespielt, in der vergangenen Saison lief er in der Schweiz für den FC Zürich auf. In Darmstadt erhält er einen Einjahresvertrag.